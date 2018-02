Putin podpísal ratifikáciu dohody o včlenení juhoosetských jednotiek

Na archívnej snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal federálny zákon o ratifikácii dohody medzi Ruskou federáciou (RF) a Južným Osetskom o postupe pri začleňovaní jednotlivých juhoosetských vojenských jednotiek do ozbrojených síl RF. Oznámenie zverejnil Kremeľ v pondelok večer na svojej internetovej stránke.Ďalej sa v ňom uvádza, že zákon bol prijatý Štátnou dumou (dolnou komorou parlamentu) 24. januára 2018 a schválený Radou federácie (hornou komorou parlamentu) 31. januára.Južné Osetsko, odštiepenecký gruzínsky región, bolo ohniskom vojny medzi Ruskom a Gruzínskom v auguste 2008. Po päťdňovom konflikte, v ktorom zahynulo vyše 1000 ľudí vrátane 72 ruských vojakov, vyhlásilo nezávislosť. Rusko 26. augusta 2008 uznalo nezávislosť Južného Osetska, ako aj Abcházska, ďalšieho gruzínskeho separatistického regiónu. Z členských štátov OSN uznali nezávislosť oboch republík okrem Ruska ešte Venezuela, Nikaragua a Nauru.Dohodu o procedúre začlenenia jednotlivých juhoosetských vojenských jednotiek do ruskej armády podpísali v Moskve 31. marca 2017 ruský minister obrany Sergej Šojgu a jeho juhoosetský náprotivok Ibragim Gassejev.Šojgu vtedy pripomenul, že Rusko urobilo maximum na podporu Južného Osetska pri odrazení nepriateľskej agresie a bolo prvou krajinou, ktorá uznala nezávislosť tejto republiky.Gassejev sa poďakoval Rusku a jeho armáde za pomoc pri udržiavaní mieru a stability v republike.dodal juhoosetský minister obrany.Putin ešte 14. marca 2017 nariadil prijať vládny návrh a podpísať dohodu o procedúre začlenenia jednotlivých vojenských jednotiek Južného Osetska do ruskej armády. Taktiež nariadil ministerstvu obrany, aby viedlo rokovania s juhoosetskou stranou a podpísalo túto dohodu v mene Moskvy.Na základe tejto dohody integrácia jednotlivých juhoosetských vojenských jednotiek predpokladá nábor obyvateľov Južného Osetska s ruským občianstvom do vojenskej služby v ruských ozbrojených silách a ich vyslanie na ruskú vojenskú základňu v Južnom Osetsku do aktívnej služby na základe dobrovoľnosti.V rámci uzavretia takého kontraktu musí občan odísť z vojenskej služby v juhoosetských ozbrojených silách a jeho ďalšie nasadenie bude regulovať ruská legislatíva.Dohoda o začlenení niektorých jednotiek juhoosetského ministerstva obrany do ruskej armády je doplnkovým dokumentom Dohody o spojenectve a integrácii podpísanej prezidentmi oboch krajín 18. marca 2015.