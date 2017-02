Putin podpísal zákon o výstavbe plynovodu Turkish Stream

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 7. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes dal zelenú výstavbe strategicky dôležitého plynovodu Turkish Stream. Putin dnes v Moskve podpísal príslušný zákon.Plynovodom chce Rusko dopravovať svoj plyn cez Čierne more do Turecka a odtiaľ ďalej do južnej Európy. Moskva chce znížiť svoju závislosť od tranzitu cez Ukrajinu. Medzi oboma krajinami panuje vysoké napätie od ruskej anexie Krymu v roku 2014.Naplánované sú dve vetvy plynovodu, cez ktoré by sa ročne malo prepraviť 31,5 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Prvá vetva by mala byť hotová do konca roka 2019. Projekt Gazpromu je považovaný za následníka projektu South Stream.Rusko a Turecko podpísali dohodu o výstavbe plynovodu Turkish Stream v októbri. Ruská Štátna duma ju odobrila 20. januára a Rada federácie 1. februára.