Putin podporil dohodu o iránskom jadrovom programe

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin, iránsky rezident Hassan Rúhání a azerbajdžanská hlava štátu Ilham Alijev pred spoločným trilaterálnym rokovaním v Teheráne 1. novembra 2017. Témami rokovania by okrem iných mali byť otázky bezpečnosti a boja s terorizmom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 2. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu podporil Irán a dohodu o jeho jadrovom programe so svetovými veľmocami. Moskva je protitohto dohovoru, povedal po tom, ako prezident USA Donald Trump odmietol potvrdiť plnenie dohody zo strany Teheránu.Putin sa vyjadril na jednodňovej ceste do Teheráne, kde sa zúčastnil na trojstranných rozhovoroch lídrov Azerbajdžanu, Iránu a Ruska. Stretnutie bolo zamerané najmä na zlepšenie cestného a železničného spojenia medzi susediacimi krajinami okolo Kaspického mora.Tzv. jadrová dohoda však rezonovala na stretnutiach Putina s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, ktorý po dosiahnutí dohody o nukleárnom programe jasne opätovne zvíťazil vo voľbách, i iránskym najvyšším ajatolláhom Alím Chameneím, ktorý má v islamskej republike posledné slovo vo všetkých štátnych záležitostiach.povedal Putin na schôdzke s Chameneím.citovala ho vo vyhlásení kancelária najvyššieho vodcu.Chameneí vyzdviholcharakter Putina.uviedol podľa agentúra AP.Ruský líder na tlačovej konferencii tiež vyjadril solidárnosť s Iránom v súvislosti so spoluprácou oboch krajín v prípade pokračujúceho konfliktu v Sýrii.Teherán i Moskva podporujú vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada a spolupracujú v boji proti skupine Islamský štát. Irán a Rusko sa tiež vyslovujú za nové voľby v Sýrii, avšak za účasti Asada, dopĺňa agentúra DPA.