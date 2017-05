Putin ponúkol zverejnenie prepisu rozhovoru Trumpa s Lavrovom

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump (vpravo) a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soči 17. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odmietol dnes tvrdenia, že jeho americký náprotivok Donald Trump poskytol minulý týždeň tajné informácie vysokopostaveným ruským predstaviteľom a označil ich za". Informovala o tom agentúra AP.Putin na spoločnej tlačovej konferencii s talianskym premiérom Paolom Gentilonim v Soči ponúkol prepis rozhovoru Trumpa s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisľakom, ktorý prebehol minulý týždeň v Oválnej pracovni Bieleho domu a počas ktorého mal Trump prezradiť obom diplomatom tajné informácie.Putin zároveň žartom podotkol, že Lavrova" za to, že sa s ním "o".Trump údajne minulý týždeň v stredu na schôdzke s Lavrovom a Kisľakom hovoril o teroristickej hrozbe zo strany IS vzťahujúcej sa na použitie laptopov na palubách lietadiel.Anonymný zdroj informoval denník Washington Post, že údaje, ktoré Trump ďalej posunul svojim ruským hosťom v Oválnej pracovni, poskytol nemenovaný partner USA na základe dohody o výmene tajných informácií.Podľa denníka New York Times tieto tajné informácie poskytol Spojeným štátom práve Izrael.