Putin popiera, že by mal kompromitujúce informácie o Trumpovi

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Petrohrad 5. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kategoricky poprel, že by disponoval nejakými kompromitujúcimi informáciami o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, informovala dnes agentúra Reuters.povedal Putin v nedeľňajšom rozhovore pre americkú televíziu NBC News. Reagoval tak na otázku redaktorky Megyn Kellyovej, ktorá sa ho opýtala, či má nejaké informácie, ktoré by mohli poškodiť Donalda Trumpa.Putin pripustil, že Trump ešte ako podnikateľ v minulosti do Ruska cestoval. Zdôraznil však, že Moskva nezhromažďuje nijaké informácie o Američanoch, ktorí navštevujú Rusko. Podľa jeho slov sa v súčasnosti nachádza v Ruskej federácii asi 100 predstaviteľov rôznych amerických spoločností.spýtal sa Putin redaktorky NBC.Kellyová sa Putina pýtala aj na údajné zasahovanie Ruska do kampane pred vlaňajšími prezidentskými voľbami v USA. Ruský prezident však takéto obvinenia rozhodne odmietol.uviedol Putin. Podozrenia z ovplyvňovania volieb po celom svete sa podľa neho naopak spájajú s politikou Spojených štátov.Ruský prezident úplne odmietol odpovedať na otázku týkajúcu sa korupcie a prenasledovania odporcov režimu v Rusku.povedal Putin redaktorke NBC News.