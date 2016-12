Putin potvrdil dohodu o prímerí v Sýrii

Sýria Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 29. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes oznámil, že sa podarilo uzavrieť dohodu o prímerí v Sýrii, ktoré majú spoločne garantovať Turecko a Rusko." povedal Putin podľa agentúry TASS na schôdzke so šéfmi ruských rezortov diplomacie a obrany.Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu dnes podľa BBC uviedol, že pokoj zbraní by mohol v Sýrii zavládnuť ešte pred začiatkom nového roka.Správy o dohodnutom prímerí sa v tureckých médiách objavili už v stredu, avšak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich vtedy nepotvrdil a zdôraznil, že sa o celej záležitosti stále rokuje.Podľa tureckých médií by prímerie malo platiť na celom území Sýrie.