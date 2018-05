Putin požiadal Štátnu dumu, aby za premiéra vymenovala Medvedeva

Na archívnej snímke Dmitrij Medvedev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 7. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navrhol v pondelok Dmitrija Medvedeva na post premiéra krajiny. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa publikované na jeho webovej stránke.Medvedev, ktorý bol premiérom od roku 2012, odstúpil v priebehu pondelka spolu s vládnym kabinetom v súlade s ústavou. Putin zložil po štvrtý raz prezidentský sľub. Medvedevovu kandidatúru ešte bude musieť schváliť Štátna duma.Putin požiadal túto dolnú komoru ruského zákonodarného zboru, aby vymenovala Medvedeva za ministerského predsedu.Medvedev (52) riadil ruský kabinet počas uplynulých šiestich rokov. Predtým bol štyri roky ruským prezidentom, zatiaľ čo funkciu premiéra zastával Putin. Odvtedy sa zmenou ústavy predĺžil prezidentský mandát na šesť rokov, pripomína agentúra TASS.Hlava štátu musí podľa zákona navrhnúť Štátnej dume kandidáta na premiéra do dvoch týždňov od odstúpenia predchádzajúceho vládneho kabinetu. Štátna duma následne musí učiniť rozhodnutie do jedného týždňa.Prvý podpredseda Štátnej dumy Ivan Meľnikov 4. mája vyhlásil, že zákonodarcovia by mohli zvážiť tento návrh na zasadaní 8. mája za predpokladu, že bude dovtedy nominovaný kandidát. Očakáva sa, že kandidát predstaví víziu pre budúcu politiku kabinetu. Premiér je schvaľovaný v Štátnej dume jednoduchou väčšinou.Nový premiér musí do jedného týždňa predstaviť prezidentovi návrhy na štruktúru federálnych orgánov výkonnej moci, kandidátov na svojich námestníkov a kandidátov na federálnych ministrov.Putin získal ďalší šesťročný mandát v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v marci. So ziskom vyše 77 percent hlasov sa stal ich jednoznačným víťazom. Slávnostná inaugurácia sa konala vo Veľkom kremeľskom paláci v Moskve.