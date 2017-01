Putin pozval deti vyhostených diplomatov na sviatočný večierok

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. januára (TASR) - Deti ruských diplomatov, ktorí boli vyhostení z USA, dostali od ruského prezidenta Vladimira Putina pozvanie na sviatočné, vianočno-novoročné stretnutie do Kremľa. Pozvané sú aj deti amerických diplomatov akreditovaných v Moskve, oznámili dnes miestne médiá.Biely dom totiž vo štvrtok nariadil 35 ruským diplomatom, aby opustili krajinu v súvislosti s údajným zásahom ruských hakerov do americkej predvolebnej kampane, z čoho mal profitovať novozvolený prezident Donald Trump z republikánskeho tábora. Mnohí z nich prileteli s rodinnými príslušníkmi do Moskvy dnes ráno.Niektorí z týchto činiteľov sa sťažovali, že vyhostenie im pokazilo rodinné oslavy Silvestra, ktorý je pre Rusov hlavným sviatkom, keď sa obdarúvajú darčekmi.Putin na opatrenie Washingtonu reagoval tým, že Moskva sa k podobnému odvetnému krokua amerických diplomatovnevyhostí, píše agentúra TASS.Americký prezident Barack Obama uvalil tiež sankcie na deväť ruských inštitúcií, podnikov a jednotlivcov vrátane vojenskej rozviedky GRU a civilnej tajnej služby FSB, a zakázal zvyšným ruským diplomatom prístup k dvom objektom v New Yorku a vo Washingtone.