Putin pricestoval na jednodňovú pracovnú návštevu Fínska

Vladimir Putin, archívne foto.

Helsinki 27. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval dnes vrtuľníkom na jednodňovú pracovnú návštevu susedného Fínska, kde bude rokovať so svojím fínskym náprotivkom Saulim Niinistöm. Ten ho privítal v hoteli v meste Savonlinna na východe krajiny, informuje agentúra DPA.Šéf Kremľa dorazil do Fínska za prísnych bezpečnostných opatrení o polhodinu neskôr, než bolo plánované. Prezidenti budú hovoriť o bilaterálnych vzťahoch i medzinárodných otázkach. Lídri sa tiež zúčastnia na oslavách 100. výročia nezávislosti tejto škandinávskej krajiny od vtedajšej Ruskej ríše.Putina čaká po oficiálnych rozhovoroch s Niinistöm spoločná plavba parníkom na jazere Saimaa k stredovekému hradu Olavinlinna, kde si vypočujú operu Jolanta od Piotra Iľjiča Čajkovského v podaní hosťujúcej ruskej divadelnej spoločnosti Boľšoj teatr. Ide o súčasť hudobného festivalu v meste Savonlinna.Lídri majú na programe rozhovor o spolupráci medzi Moskvou a Helsinkami v oblasti obchodu, ekonomiky, kultúry a ochrany prírody, spresnila kremeľská tlačová kancelária. Putinova návšteva prichádza v čase, keď Rusko a Čína usporadúvajú týždňové spoločné námorné cvičenie v Baltskom mori.Fínsko, ktoré má s Ruskom 1300 kilometrov dlhé štátne hranice, nie je členským štátom NATO, s touto západnou vojenskou alianciou však dlhoročne spolupracuje. Vlani v októbri Fínsko podpísalo s USA zmluvu o užšej vojenskej spolupráci po tom, ako fínsky vzdušný priestor údajne narušili ruské stíhačky.Fínsko bolo 700 rokov súčasťou Švédska. Po tom, ako boli Švédi porazení v rusko-švédskych vojnách, dostalo sa v roku 1809 do područia Ruského impéria. Tesne po boľševickej revolúcii vyhlásilo Fínsko 6. decembra 1917 suverenitu.