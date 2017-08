Putin prisľúbil Abcházsku politickú a vojenskú podporu

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tbilisi 8. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navštívil dnes Abcházsko a vyjadril podporu tomuto gruzínskemu odštiepeneckému regiónu. Podľa jeho slov bude Moskva pokračovať v politickej i vojenskej podpore tejto oblasti, pričom je odhodlaná zaručovať Abcházsku bezpečnosť a nezávislosť, informuje agentúra Reuters.vyhlásil Putin na stretnutí s abcházskym prezidentom Raulom Chadžimbom v abcházskom čiernomorskom letovisku Picunda. Lídri hovorili najmä o rozvoji abcházskej ekonomiky.Abcházsko a ďalší gruzínsky odštiepenecký región Južné Osetsko sa v roku 2008 stali predmetom rusko-gruzínskej vojny. Oba regióny sa dostali do konfliktu s gruzínskymi silami, nasledovala ruská vojenská intervencia. Oba regióny neskôr vyhlásili samostatnosť, ktorú však uznalo iba niekoľko členských štátov OSN.Zmienený konflikt mal paralelu s aktuálnou situáciou na východe Ukrajiny, kde proruskí separatisti bojujú proti ukrajinským vládnym silám, všíma si agentúra DPA. Oba konflikty vypukli na pozadí snáh o nastolenie užších vzťahov Gruzínska a Ukrajiny so Západom. Oba štáty sa zároveň usilujú o vstup do NATO.