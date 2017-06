Putin: Ruský štát nikdy nebol zapletený do hackerských útokov

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 1. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes v Petrohrade vyhlásil, že ruský štát nebol nikdy zapletený do počítačových útokov.Na stretnutí s predstaviteľmi vybraných svetových médií, ktoré sa konalo v rámci Petrohradského ekonomického fóra, Putin podčiarkol, že hackeri. Vo vzťahu k Rusku však povedal, že "na štátnej úrovni sa tým nezaoberáme, a to je najhlavnejšie". Zdôraznil, že Rusko sa, naopak, snaží bojovať proti počítačovým útokom.Podľa Putina žiadni hackeriv Európe, Ázii či Amerike. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že americké tajné služby svojho času obvinili Rusko, že počítačovým útokom na e-mailové kontá Demokratickej strany pomohlo kandidátovi republikánov Donaldovi Trumpovi vyhrať prezidentské voľby v USA.Na úvod dnešného stretnutia s novinármi Putin vyhlásil, že Rusko bojuje za svoje zákonné štátne záujmy, ale. Tiež konštatoval, že Rusko čelí pokusom o marenie svojich legitímnych záujmov.Vzťahy Ruska so Západom sú na najhoršej úrovni od čias studenej vojny po vypuknutí krízy na Ukrajine. USA a EÚ uvalili na Rusko sankcie po tom, ako na základe sporného referenda anektovalo Krymský polostrov patriaci dovtedy pod správu Ukrajiny. Západ Rusku vyčíta aj podporu proruských separatistov v Donbase na východe Ukrajiny.Putin však dnes v Petrohrade zopakoval, že ekonomické sankcie voči Rusku majú. Vyslovil tiež predpoklad, že súčasné napätie vo vzťahoch so Západom sa zníži, pretože je. Dodal, že Rusko už registruje pozitívne zmeny v prístupe k sebe.Príčina všeobecnej rusofóbie tkvie podľa Putina v potvrdení mnohopolárneho sveta, čo sa