Putin sa ešte nerozhodol, či bude opäť kandidovať za prezidenta

Na archívnej foto ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že ešte nie je rozhodnutý, či bude kandidovať v ďalších voľbách hlavy štátu, ktoré sa uskutočnia v marci 2018. Podľa agentúry Reuters, ktorá o tom informuje, sa však všeobecne očakáva, že tak Putin urobí.vyhlásil Putin na energetickom fóre v Moskve. Prezidentskí kandidáti musia oznámiť svoj zámer uchádzať sa o post najvyššieho predstaviteľa Ruskej federácie, ako aj zverejniť svoj politický program najneskôr začiatkom decembra, dopĺňa agentúra TASS.Ak sa Putin rozhodne kandidovať, s najväčšou pravdepodobnosťou sa stane jasným víťazom volieb už v prvom kole, keďže nebude čeliť silnej konkurencii, analyzuje Reuters.Ruský súd v pondelok poslal už tretíkrát v tomto roku do väzenia opozičného aktivistu Alexeja Navaľného, čím narušil plány tohto dlhoročného kritika Kremľa na predvolebnú kampaň. Jeho 20-dňový trest znamená, že sa nebude môcť zúčastniť na mítingu naplánovanom na 7. októbra v Petrohrade.Odhliadnuc od toho, prieskum verejnej mienky naznačuje, že Navaľnyj by v prezidentských voľbách utrpel drvivú porážku. Kremeľ v utorok varoval stúpencov Navaľného, aby neorganizovali nepovolené zhromaždenia, s tým, že organizátori takýchto podujatí budú čeliť trestnému stíhaniu.Funkčné obdobie prezidenta Ruskej federácie je v súčasnosti šesť rokov, pričom tá istá osoba môže post hlavy štátu zastávať nanajvýš dve po sebe nasledujúce obdobia. Putin bol prezidentom v rokoch 2000-2004 a 2004-2008, keď bol mandát štvorročný. Tretie funkčné obdobie zastáva od mája 2012.Putin bol okrem toho zastupujúcim prezidentom od decembra 1999, keď neočakávane odstúpil Boris Jeľcin, do mája 2000. Putin je i dvojnásobným premiérom z rokov 1999-2000 a 2008-2012.