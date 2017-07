Putin sa snažil uistiť Trumpa, že Rusko nezasahovalo do volieb v USA

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump počas prvého vzájomného stretnutia na summite predstaviteľov krajín skupiny G20 v nemeckom Hamburgu 7. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 8. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin počas piatkovej schôdzky ubezpečil amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Moskva nijako nezasahovala do vlaňajších prezidentských volieb v USA. Putin dnes vyjadril presvedčenie, že Trump bol s jeho uisteniami spokojný, informovala agentúra Reuters.povedal dnes Putin po skončení summitu G20 v nemeckom Hamburgu.povedal Putin. Zdôraznil však, že by sa novinári mali na túto otázku opýtať skôr samotného Donalda Trumpa.Obaja prezidenti sa však podľa Putina zhodli na tom, že v takýchto zásadných otázkach nesmie panovať žiadna neistota. Dohodli sa preto na zriadení pracovnej skupiny pre otázky kybernetickej bezpečnosti, ktorá by mala v budúcnosti zamedziť opakovaniu podobných kontroverzií.Šéf Kremľa tiež na základe svojho osobného stretnutia s Trumpom vyjadril presvedčenie, žena aspoň čiastočné obnovenie úrovne spolupráce, ktorá by bola potrebná pre fungovanie americko-ruských vzťahov.