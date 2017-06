Putin sa stretol s bývalým šéfom americkej diplomacie Kissingerom

Ruský prezident Vladimír Putin (vľavo) a bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger (vpravo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prijal vo štvrtok bývalého ministra zahraničných vecí USA Henryho Kissingera. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.Kissinger je na návšteve Ruska, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii politických expertov pomenovanej po bývalom ruskom premiérovi Jevgenijovi Primakovovi, ktorá sa začala vo štvrtok.vávajú priateľské osobné vzťahy a vždy, keď sa vyskytne príležitosť, sa stretnú. Pôjde však o krátku konverzáciu," povedal Peskov.Putin sa neskôr stretol aj so šéfom nemeckej diplomacie Sigmarom Gabrielom.Kontakty medzi Moskvou a Washingtonom sú v súčasnosti narušené obvineniami amerických bezpečnostných úradov, že Rusko zasiahlo do vlaňajších prezidentských volieb v USA.Kissinger, niekdajší poradca pre národnú bezpečnosť v administratíve bývalého amerického prezidenta Richarda Nixona, zriadil súkromný komunikačný kanál s Anatolijom Dobryninom, sovietskym veľvyslancom vo Washingtone. Podľa historikov to prispelo k zlepšeniu situácie počas studenej vojny, pripomenula agentúra Reuters.