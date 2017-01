Putin telefonicky hovoril s Rúháním ohľadom dohody o prímerí v Sýrii

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

oskva 1. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho iránsky náprotivok Hasan Rúhání v sobotu telefonicky hovorili ohľadom dohody o prímerí v Sýrii a spustení vyjednávania so sýrskou opozíciou v kazašskej Astane.uviedlo vo vyhlásení tlačové oddelenie Kremľa. Obaja lídri sa tiež zhodli na pokračovaní úsilia o konečné urovnanie sýrskeho konfliktu.Prvý muž Ruskej federácie 29. decembra oznámil, že sa podarilo dosiahnuť dohodu o prímerí v Sýrii, pričom tamojšia vláda a ozbrojená opozícia sú pripravené na začatie mierového dialógu. Zároveň boli podpísané tri rôzne dokumenty.Prvý z nich pojednáva o zastavení bojov medzi vládnymi silami a "umiernenými" povstalcami. Druhý zaisťuje kontrolu dohľadu nad dodržiavaním prímeria, kým tretí je vyhlásením oboch strán o ich pripravenosti na rozhovory.Novú dohodu o zastavení bojov v Sýrii, ktorá už šesť rokov čelí občianskej vojne, sprostredkovali Rusko a Turecko, hoci každé z nich podporuje inú stranu tohto konfliktu - Moskva stojí za prezidentom Bašárom Asadom, kým Ankara za "umiernenými" opozičnými povstalcami. Ak prímerie vydrží, začnú sa v januári v Kazachstane mierové rokovania.Pokoj zbraní sa nevzťahuje na povstalecké skupiny, ktoré Bezpečnostná rada OSN označila za teroristické organizácie, ako sú Islamský štát (IS) a Fatah aš-Šám, čo sú najsilnejšie ozbrojené skupiny bojujúce proti Damasku.Predchádzajúce dve tohtoročné dohody o prímerí v Sýrii sprostredkovali Spojené štáty a Rusko, obe však v priebehu niekoľkých týždňov stroskotali.Bezpečnostná rada OSN v sobotu schválila rezolúciu podporujúcu prímerie v Sýrii a začatie mierových rokovaní. Ruskom navrhnutá rezolúcia predpokladá vytvorenie prechodnej sýrskej vlády, ktorá vyvedie krajinu z vojny.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa domnieva, že do mierového procesu by sa mohli po inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa zapojiť aj USA. Najvyšší ruský diplomat by si takisto prial, aby sa na dialógu zúčastnili aj zástupcovia Egypta, Saudskej Arábie, Kataru, Iraku, Jordánska a OSN.