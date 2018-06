Putin telefonoval s Porošenkom o možnom prepustení väzňov

Petro Porošenko, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Petrom Porošenkom. Lídri hovorili o možnej výmene svojich väzňov, čo vzbudzuje nádej, že ukrajinský filmový režisér Oleh Sencov a ďalší sa dostanú na slobodu ešte pred začiatkom nadchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale.Prezidenti diskutovali aj o situácii v Donbase a implementácii minských dohôd, uviedol pre TASS kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, podľa ktorého rozhovor inicioval Kyjev. Rozhovor sa uskutočnil pred pondelkovým samitom normandskej štvorky, ktorý sa bude konať na ministerskej úrovni v Berlíne. Naposledy sa kvarteto stretlo vo februári.Sencov je väznený v ruskom federálnom okruhu Jamalsko a od 14. mája drží hladovku za prepustenie 64 ukrajinských občanov, ktorých považuje za politických väzňov. Sencova zadržali na Kryme v roku 2014 po tom, ako Rusko anektovalo tento polostrov. Súd ho poslal do väzenia na 20 rokov pre plánovanie teroristického činu, čo on popiera.Putin, ktorý je aktuálne na trojdňovej návšteve Číny, naznačil, že ukrajinskí väzni by mohli byť prepustení okamžite. Kyjev i Moskva spoločne oznámili, že ľudskoprávni ombudsmani navštívia v "najbližšej budúcnosti" ruských väzňov na Ukrajine i ukrajinských väzňov v Rusku. Ďalšie detaily ohľadom tejto iniciatívy neboli bezprostredne známe.