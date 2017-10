PUTIN: USA sa pokúšajú vytlačiť ruský plyn z Európy

Na archívnej snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soči 19. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin obvinil vo štvrtok Spojené štáty zo snáh vytlačiť ruský plyn z európskeho energetického trhu. Posledné kolo amerických sankcií voči Rusku má prinútiť Európu, aby namiesto ruského plynu kupovala americký skvapalnený zemný plyn, uviedol šéf Kremľa v rámci prejavu na zasadnutí Valdajského medzinárodného diskusného klubu v Soči.Putin sa priamej kritike amerického kolegu Donalda Trumpa vyhol, varoval však pred novým balíkom sankcií schválených americkým Kongresom. Trumpovi politickí odporcovia mu podľa Putinových slov zabrániliNa otázku, či ho nehnevá nepredvídatelnosť šéfa Bieleho domu, odpovedal, že to súvisí so, ktorému vo svojej krajine čelí. Zároveň dodal, že Rusko je stále otvorené spolupráci so Spojenými štátmi.varoval podľa agentúry Reuters.Putin okrem iného obvinil Spojené štáty z neplnenia si povinností vyplývajúcich z dohody o chemických zbraniach. USA podľa Putina ostávajú jedinou krajinou, ktorá je najväčším vlastníkom tohto typu zbraní hromadného ničenia.Spojené štáty a ich spojenci premeškali podľa Putina príležitosť vybudovať po skončení studenej vojny bezpečnejší a stabilnejší svet.Ruský prezident kritizoval Európu a Západ aj v súvislosti so španielskym Katalánskom.sa podľa neho držia dvojakého metra.cituje ho agentúra AP.V súvislosti so Severnou Kóreou a napätou situáciou na Kórejskom polostrove Putin varoval pred zahnaním Pchjongjangu do kúta. Putin severokórejský jadrový a raketový program odsúdil. K urovnaniu celej situácie môže však podľa neho dôjsť aj prostredníctvom dialógu a bez tohto, aby bolaPokiaľ by Spojené štáty obmedzili činnosť ruských spravodajských médií, ako televízie RT alebo tlačovej agentúre Sputnik, Moskva podľa Putina pristúpi k okamžitým odvetným krokom.Ruský prezident tiež vyhlásil, že v budúcnosti by sa mohol dosiahnuť globálny zákaz jadrových zbraní. Rusko to chce adodal Putin.