Putin v Budapešti prevezme čestné občianstvo Debrecínskej univerzity

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 24. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v pondelok pricestuje na majstrovstvá sveta v džude do Budapešti, prevezme od Debrecínskej univerzity titul čestný občan (Civis honoris causa), informoval dnes ľavicový denník Népszava.Podľa pôvodných plánov si mala hlava štátu Ruskej federácie prevziať titul priamo v Debrecíne, avšak cestu odriekol s tým, že by sa chcel sústrediť na budapeštianske majstrovstvá sveta.Denník uviedol, že podľa aktuálnych informácií si Putin prevezme ocenenie v budove parlamentu v maďarskom hlavnom meste.Debrecínska univerzita rovnakým titulom ocenila vlani v septembri aj bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera. Senát najväčšej univerzity v Maďarsku toto ocenenie udeľuje len v mimoriadnych prípadoch, doteraz bola jeho jediným držiteľom rodina Habsburgovcov za založenie a rozvoj Debrecínskej univerzity.píše senát univerzity v zdôvodnení.Putin sa otváracieho ceremoniálu majstrovstiev sveta, ktoré sa budú do 3. septembra, zúčastní ako hosť maďarského zväzu džudistov, pričom počas tejto krátkej návštevy sa stretne aj s premiérom Viktorom Orbánom.Ruský prezident navštívil Maďarsko naposledy 1. februára, keď s Orbánom rokoval o vzájomných hospodárskych vzťahoch a v rámci nich aj o pripravovanom projekte rozšírenia atómovej elektrárne v Paksi.