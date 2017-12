Putin v novoročnom telegrame Trumpovi vyjadril nádej na spoluprácu

Na archívnej snímke Vladimir Putin a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. decembra (TASR) - Konštruktívny dialóg medzi Ruskom a Spojenými štátmi je nevyhnutný pre stabilitu vo svete. Myslí si to ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa takto vyjadril v novoročnom telegrame adresovanom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.Putin podľa Kremľa v pozdrave zdôraznil, že Rusko by mohlo s USA rozvíjaťs dlhodobou perspektívou, ktorej základom by bolaRuský prezident tiež poznamenal, žeVzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa zhoršili najviac od studenej vojny po anexii Krymu Ruskom v roku 2014 a po obvineniach zo zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Obe krajiny prijímali po celý rok rôzne odvetné opatrenia od obmedzení počtu diplomatov na veľvyslanectve a konzulátoch až po schvaľovanie legislatívy zacielenej na štátom vlastnené médiá.