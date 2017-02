Putin v telefonáte s Merkelovou vyzval na mierové rozhovory o Ukrajine

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v dnešnom rozhovore s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou vyzval na nové mierové rozhovory o Ukrajine, ktoré by sa podľa neho mali uskutočniť čo najskôr.Najvyšší predstaviteľ Ruskej federácie i šéfka nemeckej vlády počas telefonátu zároveň vyjadrili znepokojenie ohľadom nedávnej eskalácie násilia na východe Ukrajiny. Putin požaduje stretnutie ministrov zahraničných vecí Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska "v čo najskoršom termíne", uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.Po danej schôdzi by mali nasledovať rokovania o situácii "na najvyššej úrovni". Konkrétny dátum navrhovaného stretnutia sa však vo vyhlásení ruskej administratívy nespomína.Boje medzi ukrajinskými vládnymi silami a Ruskom podporovanými separatistickými milíciami v regióne Donbas zosilneli minulý týždeň po tom, ako sa Ukrajina ujala mesiac trvajúceho predsedníctva v Bezpečnostnej rade OSN.Konflikt v prevažne rusky hovoriacom Donbase vypukol začiatkom roka 2014, keď v Kyjeve na pozadí rozsiahlych demonštrácií za užšie vzťahy krajiny so Západom zvrhli proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Nemecko a Francúzsko v priebehu konfliktu sprostredkovali viaceré mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom.Moskva, ktorá zvrhnutie odsúdila ako Západom podporovaný štátny prevrat, odpovedala anektovaním ukrajinského polostrova Krym, kde žije tiež ruská majorita a kde sa nachádza dôležitá ruská námorná základňa. Rusko zároveň podporuje separatistov v Donbase, teda Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré susedia s Ruskom.Ukrajinský konflikt si podľa odhadov OSN vyžiadal už približne 10.000 obetí na životoch.