Putin varoval USA pred poskytnutím smrtiacich zbraní Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin.. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sia-men 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že akékoľvek rozhodnutie Spojených štátov poskytnúť smrtiace zbrane Ukrajine by ešte viac rozdúchalo konflikt na východe tejto krajiny. Putin to povedal po skončení dvojdňového summitu BRICS v čínskom meste Sia-men.Podľa jeho slov je na Washingtone, komu predá alebo poskytne svoj arzenál, dodanie zbraní do konfliktnej zóny však "neprispeje k mierovému úsiliu, ale iba k zhoršeniu situácie".Americký minister obrany James Mattis v auguste vyhlásil, že Washington "aktívne zvažuje" dodanie obranných smrtiacich zbraní na Ukrajinu, pričom tento arzenál má pomôcť Kyjevu v boji proti proruským separatistom v samozvanej Doneckej ľudovej republike a Luhanskej ľudovej republike na východe štátu.povedal Putin, ktorého cituje spravodajská stanica Slobodná Európa.Kyjev a Severoatlantická aliancia tvrdia, že Rusko dodáva separatistom v Donbase svoje zbrane. Putinove dnešné slová sú preto všeobecne vnímané ako varovanie, že Moskva a separatisti by mohli odpovedať zvýšením vojenského nátlaku na ukrajinské vládne sily a pokúsiť sa zabrať ďalšie územia Ukrajiny.Vzťahy medzi Ruskom a Západom sa výrazne naštrbili po ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym v marci 2014 a následnej podpore proruských separatistov v Donbase. Konflikt si vyžiadal už vyše 10.000 obetí na životoch.Rusko predloží v Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie o vyslaní mierových síl OSN na východ Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).