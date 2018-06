Putin: Všetci sme zainteresovaní na zrušení sankcií

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 5. júna (TASR) - Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen nevidímedzi Európskou úniou a Ruskou federáciou napriek jestvujúcim vzťahom medzi Bruselom a Moskvou. Odznelo to v utorok vo Viedni na jeho spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý je na oficiálnej návšteve alpskej republiky.Súčasne dodal, že otázky vierohodnosti sa v politike objavujú znova a znova.Na margo problémov Ruska s vierohodnosťou hosť z Moskvy uviedol:Rusko je, ako podčiarkol Vladimir Putin, otvorené a pripravené na spoluprácu. Obnovenie dobrých vzťahov je v obojstrannom záujme, dodal.Informovala o tom tlačová agentúra APA.Na margo sankcií Európskej únie voči Rusku Vladimir Putin uviedol:Ruský prezident osobne chápe, že pre každú z krajín Únie je dosť náročné nadhodiť túto tému. To však Rusku nezabráni, aby rozvíjalo vzťahy s Rakúskom.Ruský prezident hovoril podľa informácií tlačovej agentúry DPA aj o prebiehajúcom dialógu s predstaviteľmi z Bruselu v záujme obnovenia funkčnosti zmrazených mechanizmov a prostriedkov kooperácie. Tieto diskusie sú, dodal.Problematiky sankcií sa dotkol aj najvyšší rakúsky predstaviteľ, ktorý konštatoval, že Rakúsko koná a bude konať v súlade s Európskou úniou. Van der Bellen však zároveň zdôraznil, že dialóg s Ruskom je dôležitý.Rakúsky prezident pripomenul, že jeho krajina je vždy pripravená prispieť k zníženiu medzinárodného napätia. V otázke sankcií však nevidí priestor pre konanie rakúskej vlády, ktorá bude postupovať v súlade s Bruselom.Vladimir Putin, ktorý absolvuje vo Viedni prvú zahraničnú návštevu po znovuzvolení do funkcie ruského prezidenta, mal v neskorom popoludňajšom programe ešte stretnutia s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom a vicekancelárom Heinzom-Christianom Strachemm.