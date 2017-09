Putin zablahoželal Merkelovej k volebnému víťazstvu

Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelára Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin telefonicky zablahoželal nemeckej kancelárke Angele Merkelovej k víťazstvu jej konzervatívnej únie CDU/CSU v parlamentných voľbách, ktoré sa konali v nedeľu. Putin zároveň vyjadril pripravenosť na ďalšiu spoluprácu medzi oboma krajinami. Informovala o tom dnes agentúra TASS.Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej sesterská strana, bavorská Kresťanskosociálna únia (CSU), získali spolu 33,0 percenta hlasov.Na druhom mieste skončila Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) Martina Schultza so ziskom 20,5 percenta.Treťou najsilnejšou stranou sa stala pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá dostala 12,6 percenta hlasov a po prvý raz tak vstúpi do Spolkového snemu.Merkelová si zachovala kontrolu nad kabinetom aj pre svoje štvrté funkčné obdobie po sebe, v parlamente však väčšinu nemá, keďže to si vyžaduje vytvorenie koaličnej vlády.SPD, ktorá dosiaľ tvorila s CDU/CSU širokú koalíciu, ohlásila odchod do opozície. Merkelová hodlá situáciu analyzovať a získať si späť voličov, ktorí uprednostnili krajnú pravicu.