Putin zdedil v Tel Avive byt, ktorý kúpil svojej učiteľke nemčiny

Na archívnej snímke Vladimir Putin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 6. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zdedil malý byt v centre Tel Avivu, ktorý mu v poslednej vôli odkázala jeho učiteľka nemčiny zo strednej školy vo vtedajšom Leningrade. Napísal o tom denník Jerusalem Post.Mina Juditská-Berlinerová učila Putina koncom 60. rokov. V roku 1973 emigrovala do Izraela. Ich cesty sa rozišli, ale koncom 90. rokov Berlinerová Putina zaregistrovala ako riaditeľa ruskej tajnej služby FSB. Osobne sa znova stretli až v roku 2005, keď ruský prezident navštívil Izrael.Berlinerová sa vtedy na ruskom veľvyslanectva zaujímala, či by sa mohla s Putinom vidieť. Podarilo sa jej to, keď dostala pozvanie na Putinovo stretnutie s veteránmi z druhej svetovej vojny, ktoré sa konalo v Jeruzaleme. Prezident ju po ňom pozval na čaj.Krátko po tomto stretnutí začala učiteľka dostávať od Putina darčeky, vrátane luxusných hodiniek či jeho životopisu s autogramom. Potom sa pred jej dverami objavil zamestnanec ruskej ambasády a zobral ju na obhliadku bytov v centre Tel Avivu. Jeden z nich jej chcel Putin prostredníctvom ruskej ambasády kúpiť.Ako Berlinerová uviedla v rozhovore pre server Ynetnews v roku 2014,- preto si zo všetkých možností vybrala menší a skromnejší byt v blízkosti toho, kde bývala.dodala.Vlani v decembri Berlinerová zomrela. Na jej pohrebe sa zúčastnil aj ruský veľvyslanec. Ambasáda pomohla aj s platením výdavkov za pohreb. Neskôr sa ukázalo, že bývalá učiteľka svoj byt na Pinskerovej ulici odkázala Putinovi a v jeho mene ho teraz vlastní ruské veľvyslanectvo.