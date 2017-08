Putinov príchod do Maďarska sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 28. augusta (TASR) - Prísne mimoriadne bezpečnostné opatrenia a protestujúci aktivisti sprevádzali dnes prílet prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina do Budapešti.Letecký špeciál Tu-214, s ktorým prezident a jeho delegácia podľa nepotvrdených informácií pricestovali, pristál krátko po 12.00 h. Podľa údajov leteckého portálu Flightradar24.com bolo ako cieľová destinácia stroja ruskej vládnej letky pôvodne uvedené ruské čiernomorské mesto Soči, avšak lietadlo od začiatku smerovalo z Moskvy na západ - cez Bielorusko, Poľsko a Slovensko do Maďarska.Aktivisti strany Momentum dnes nadránom prelepili tabule viacerých budapeštianskych ulíc sovietskymi názvami z obdobia komunistického režimu a poznámkou:Aktivisti počas Putinovej návštevy plánujú rozdávať v meste titulnú stranu denníka Népszabadság z 28. novembra 1972, keď do Budapešti pricestovalo vedenie Sovietskeho zväzu na čele s jeho najvyšším predstaviteľom Leonidom Brežnevom.Proti návšteve ruského prezidenta protestujú aj opozičné strany Spolu (Együtt) a Politika môže byť iná (LMP). Sympatizanti chcú Putina vypískať, najmä v okolí športovej haly Papp László Sportaréna, kde sa prezident má zúčastniť otváracieho ceremoniálu majstrovstiev sveta v džudo.Strana Liberáli (Liberálisok) vyjadrila obavy zo skutočnosti, že francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší významní predstavitelia západných krajín Maďarsko obchádzajú, pričom Putin pricestoval v uplynulom polroku už druhýkrát. Liberáli to považujú za jednoznačný dôkaz, že maďarská vláda sa vzďaľuje od Európy, od západnej demokracie.Na trase medzi letiskom a športovou halou, ktorú v Budapešti ruská hlava štátu absolvuje, platia obmedzenia až do neskorého večera. Poklopy mestskej kanalizácie na nej privarili.Putin sa o 15.00 h má stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.