Putinova podpora dosahuje v Rusku rekordné čísla

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 8. júna (TASR) - Rekordných 81 percent Rusov schvaľuje počínanie si ruského prezidenta Vladimira Putina, zatiaľ čo jeho dôveryhodnosť je na úrovni 48,1 percenta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnilo Celoruské centrum na prieskum verejnej mienky (VCIOM) a dnes ho citovala agentúra TASS.uvádza VCIOM.Na druhom mieste v tomto hodnotení skončil minister obrany Sergej Šojgu (16,6 percenta), tretí je premiér Dmitrij Medvedev (14,9 percenta).Líder Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) Vladimir Žirinovskij obsadil so ziskom 24,6 percenta prvé miesto v hodnotení najnedôveryhodnejšieho politika; respondenti tvrdia, že by mu nezverili dôležité štátnické záležitosti.Putinovo pôsobenie v úrade hlavy štátu hodnotí kladne už pol roka viac než 80 percent obyvateľstva. Podpora jeho vládnucej strany Jednotné Rusko sa už niekoľko mesiacov podhybuje na úrovni 47-49 percent.