Putinove rozhodnutie: Rusko oznámilo začiatok sťahovania sa zo Sýrie

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. januára (TASR) - Ako prvý krok odsunu svojich jednotiek zo Sýrie sťahuje Rusko od sýrskeho pobrežia lietadlovú loď Admiral Kuznecov a niekoľko ďalších vojnových lodí z jej flotily, oznámil dnes náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov.Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS generál uviedol, žeMoskva je hlavným podporovateľom vlády a vojenských síl sýrskeho prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne, ktorá už dlhší čas blízkovýchodnú Sýriu ničí a devastuje.Bezpečnostná rada OSN schválila v posledný deň uplynulého roka rezolúciu podporujúcu prímerie v Sýrii a začatie mierových rokovaní. Ruskom navrhnutá rezolúcia predpokladá vytvorenie prechodnej sýrskej vlády, ktorá vyvedie túto krajinu z vojny.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa domnieva, že do mierového procesu by sa mohli po inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa zapojiť aj USA. Najvyšší ruský diplomat by si takisto prial, aby sa na dialógu zúčastnili aj zástupcovia Egypta, Saudskej Arábie, Kataru, Iraku, Jordánska a OSN.