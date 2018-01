Pygmalios v roku 2017 pomohol klientom zvýšiť tržby o 6 %

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Pre neustály trend zvyšovania kvality služieb a spokojnosti zákazníkov stúpa aj záujem o analýzu správania zákazníkov v kamenných prevádzkach. Pygmalios dnes spolupracuje už s viac ako desiatkou top hráčov. Spomeňme len dm drogerie markt, Poštovú banku či O2 Česká Republika. V roku 2017 sa rozhodli klienti zazmluvniť viac ako 400 kamenných prevádzok a využívať tak metriky a analytiku, ktoré pomáhajú komplexne poznať správanie zákazníka a kvalitu služieb na pobočke. Pre záujímavosť Pygmalios uvádza niekoľko zaujímavých zistení z roku 2017. “Zákazníci strávili pri nakupovaní na prevádzkach v priemerne o 74 sekúnd viac času a zároveň ich sem prišlo o 15 % viac. Okrem dlhšieho času, ktorý zákazníci strávili na predajni strávený v mieste predaja a nárastu celkovej návštevnosti dosiahli naši klienti aj vďaka poznatkom z Pygmalios Analytics zvýšenie celkových tržieb, a to v priemere až o 6 %", uvádza za oddelenie Customer Success Mmanager Juraj Podroužek.“V roku 2017 začal náš tím retailových konzultantov poskytovať odborné konzultácie. Dokážeme klientom ukázať nielen skryté obchodné príležitosti, ale poskytnúť návrhy na akčné kroky, vďaka ktorým dokážu zvýšiť v krátkom čase obrat, kvalitu služieb či optimalizovať smeny na prevádzke. Napr. len vhodnou optimalizáciou otváracích hodín na základe zákazníckych dát merania trendov okoloidúcich sme dokázali nášmu klientovi zo segmentu FMCG zvýšiť z mesiaca na mesiac priemerné tržby o viac ako o neuveriteľných 5%. Keďže naše analýzy zasahujú nad rámec transakčných dát, berieme do úvahy aj také informácie ako sú trend pohybu okoloidúcich, návštevnosť a zaľudnenosť priestoru. Rovnako dôležité sa ukázalo merať napríklad dĺžku vybavovania zákazníkov v obslužných zónach, meranie dĺžky radov voči celkovej lojalite zákazníkov a mnohé ďalšie.“ uvádza ďalej Juraj Podroužek .Pygmalios sa v uplynulom roku môže pochváliť taktiež prvou živou inštaláciou v Rakúsku, významným partnerstvom pre český trh so spoločnosťou U&Sluno, ktorá patrí k rešpektovaným hráčom v oblasti retailových riešení na českom trhu.Spoločnosť sa v roku 2017 predstavila na najvýznamnejších retailových podujatiach v regióne. Začiatkom roka sa stala platinový partnerom podujatia Retail Summit 2017 v Prahe, Retail Innovations v Bratislave a úspešne spustila analýzu pohlavia a veku na najväčsej svetovej výstave retailu Euroshop 2017 v Nemecku. Pygmalios tak potvrdzuje svoju pozíciu lídra v oblasti In-store analytík a v roku 2018 pripravuje expanziu do ďalších krajín EU.