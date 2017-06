Qatar Airways sa darí, stúpli im tržby aj zisk

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 12. júna (TASR) - Spoločnosť Qatar Airways dnes oznámila, že jej čistý zisk aj tržby vzrástli vo finančnom roku 2016/17, teda pred začiatkom diplomatickej roztržky so susednými arabskými štátmi, ktoré jej zablokovali prístup na svoje letiská.Qatar Airways tento rok oslavujú 20. výročie svojho vzniku a sú jednou z najväčších leteckých spoločností na Blízkom východe.Aerolínie zaznamenali v uplynulom finančnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2017, nárast tržieb na 10,6 miliardy USD (9,48 miliardy eur) z 9,6 miliardy USD. A ich čistý zisk sa zvýšil na 540 miliónov USD zo 445 miliónov USD v predchádzajúcom roku.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Egypt však začiatkom minulého týždňa prerušili diplomatické, obchodné a dopravné spojenie s Katarom pre jeho vzťahy s Iránom a podporu islamských teroristov. Zablokovali aj priame lety do a z Kataru a Qatar Airways odobrali licenciu na prevádzkovanie letov do ich krajín.Analytici odhadujú, že politické napätie medzi Katarom a inými arabskými štátmi poškodí leteckú spoločnosť.Katarské nové a najmodernejšie medzinárodné letisko Hamad v Dauha slúži pritom ako hlavný tranzitný uzol pre približne 37 miliónov cestujúcich ročne, prevažne medzi Európou a Áziou. Zrušenie letov ovplyvňujú mnohých cestujúcich, ktorí lietajú cez Dauha ďalej do medzinárodných destinácií.Okrem toho Qatar Airways musí teraz lietať po iných, dlhších trasách do Európy a Severnej Ameriky, keďže Saudská Arábia, SAE a Egypt zakázali katarským aerolíniám využívať aj ich vzdušný priestor.Letecká spoločnosť, ktorá má jednu z najmodernejších flotíl na svete a množstvo prémiových služieb, lieta do viac ako 150 destinácií. V minulom roku pridala 10 nových destinácií.Politická búrka okolo Kataru ovplyvňuje život a obchod v krajine, ktorá je významným producentom ropy a plynu a cestovateľským uzlom.