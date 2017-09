Qatar Airways si objednali 6 Boeingov a prevezmú štyri Airbusy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 26. septembra (TASR) - Aerolínie Qatar Airways, jeden z najväčších leteckých dopravcov na Blízkom východe, dnes oznámili, že si objednali šesť nových lietadiel Boeing v hodnote takmer 2,2 miliardy USD (1,85 miliardy eur).Katarské aerolínie uviedli, že nákupom nových strojov si chcú zabezpečiť ďalší rast. Analytici ale pripomínajú, že spor Kataru s jeho arabskými susedmi bude tento rok leteckú spoločnosť veľa stáť.Od júna má totiž zakázané lietať do Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Egypta a Bahrajnu po tom, ako tieto štyri krajiny prerušili vzťahy s Katarom a zablokovali priame lety z a do krajiny.Podľa Qatar Airways objednávka zahŕňa dve nákladné lietadlá 747-8 a štyri diaľkové lietadlá 777-300ER. Letecká spoločnosť má vo svojej flotile 200 lietadiel vrátane takmer 100 strojov Boeing.Okrem toho, podľa nemenovaných zdrojov z leteckého priemyslu, Qatar Airways najnovšie plánujú prevziať aj štyri lietadlá Airbus A350, ktoré v júli zrušili pre problémy s dodávateľom leteckej techniky.Problémy sa však podarilo prekonať a podľa jedného zo zdrojov by si aerolínie mali v blízkej budúcnosti prevziať všetky štyri lietadlá, ktoré v katarských farbách čakajú vo francúzskom Toulouse. Spoločnosť Qatar Airways sa zatiaľ k tejto správe nevyjadrila.Hovorca Airbusu zase povedal, žeZrušenie dodávky štyroch lietadiel v júli spôsobilo problémy Airbusu, ktorému tak v inventári zostali stroje v hodnote približne 1,2 miliardy USD.