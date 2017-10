Québec zakáže zahaľovanie tvárí vo verejnom sektore

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Québec 19. októbra (TASR) - Kanadská provincia Québec zavedie od polovice budúceho roka zákaz nosenia závojov zahaľujúcich tvár, platný pre zamestnancov verejného sektora. Stane sa tak v súlade s návrhom zákona, ktorý v stredu schválil québecký provinčný parlament, informovala dnes agentúra Reuters.Zákon, ktorý vstúpi do platnosti od 1. júla 2018, nešpecifikuje, aké druhy závojov majú byť zakázané. Diskusia okolo návrhu sa však sústreďovala prevažne na závoje zahaľujúce celú tvár, ktoré nosia niektoré moslimky.Zákaz sa má vzťahovať na zamestnancov verejného sektora vrátane učiteľov, policajtov či pracovníkov nemocníc a detských jaslí. Konkrétnejšie podrobnosti týkajúce sa jeho aplikácie majú stanoviť až ďalšie vyhlášky.Podľa ľudskoprávnych organizácií prispeje schválená legislatíva k marginalizácií moslimiek žijúcich v tejto frankofónnej kanadskej provincii.Hlboké znepokojenie v tejto súvislosti vyjadrili aj predstavitelia miestnej rastúcej moslimskej komunity, v ktorej majú početné zastúpenie prisťahovalci z krajín severnej Afriky.vyhlásil výkonný riaditeľ Národnej rady kanadských moslimov (NCCM) Ihsaan Gardee. Rada podľa neho zváži právne prostriedky, ktorými by sa dal pripravovaný zákaz napadnúť.Québecký stredopravý premiér Philippe Couillard, naopak, obhajuje schválené reštrikcie tvrdením, že závoje zahaľujúce tvár bránia otvorenej komunikácii, aká má existovať v slobodnej demokratickej spoločnosti."Hovoríme len to, že pre dôvody súvisiace s komunikáciou, identifikáciou a bezpečnosťou by sa mali verejné služby poskytovať s odhalenou tvárou," povedal Couillard novinárom.