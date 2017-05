Quentin Tarantino prezradil, čo bol najšťastnejší moment v jeho živote

Quentin Jerome Tarantino

BRATISLAVA 1. mája - Americký režisér, scenárista a herec Quentin Tarantino tvrdí, že najšťastnejší moment v jeho živote bola večera s hercami Steveom Buscemim, Timom Rothom a Michaelom Madsenom v dome herca a producenta Harveyho Keitela, na základe čoho neskôr vznikla snímka Gauneri (1992)."Sadol som si do auta, aby som šiel z Malibu do Glendale cez Sunset Boulevard a to bol najšťastnejší moment môjho života. Vedel som, že to skončí dobre- že budem nakrúcať filmy všeobecne, nie len Gaunerov," vyjadril sa režisér počas 25. výročia snímky, ktorú premietli na filmovom festivale Tribeca. Tarantino bol fanúšikom Harveyho Keitela a chcel ho obsadiť do spomínaného filmu, preto mu scenár poslal cez svojich známych."Vyšlo to. Ďalšia vec, na ktorú si spomínam je, že Harvey mi nechal správu 'Čítal som scenár, milujem ho, a rád by to produkoval. Zavolaj mi'. Bola to úžasná skúsenosť a práve to bol začiatok. Na tomto filme je však viac vecí, ktoré by som dnes urobil trochu inak," dodal 54-ročný oscarový režisér.je držiteľom Oscarov za scenár kultovej snímky Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). Na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied ho nominovali tiež za réžiu tohto filmu a za scenár a réžiu snímky Nehanební bastardi (2009). V roku 2013 si na konto pripísal Zlatý glóbus a Oscara za scenár westernu Divoký Django (2012). Okrem toho má na konte i filmy Gauneri (1992), Jackie Brownová (1997), Kill Bill (2003, 2004), Grindhouse: Auto zabijak (2007) a Osem hrozných (2015), pričom sa podieľal aj na snímkach Štyri izby (1995) a Sin City - mesto hriechu (2005).Informácie pochádzajú z webstránky www.femalefirst.co.uk a archívu agentúry SITA.