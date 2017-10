Quentin Tarantino vedel o nevhodnom správaní Harveyho Weinsteina

Quentin Tarantino Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Los Angeles 20. októbra (TASR) - Americký filmový režisér Quentin Tarantino priznal, že vedel o niekoľkých prípadoch nevhodného správania producenta Harveyho Weinsteina, ktorého z rôzneho druhu obťažovania obvinilo približne 50 žien, vrátane viacerých hollywoodskych hviezd. Informoval o tom agentúra AP.Tarantino v rozhovore uverejnenom vo štvrtkovom vydaní denníka New York Times uviedol, že si vyčíta, že neurobil viac a nesprával sa zodpovednejšie. Slávny režisér priznal, že sa z prvej ruky dozvedel, ako sa Weinstein správal k herečke Mire Sorvino a k ďalšej filmovej hviezde, ktorú však odmietol menovať.Tarantino tiež priznal, že vedel o mimosúdnom vyrovnaní, ktorého sa Weinsteinovi podarilo dosiahnuť v prípade obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktoré voči nemu vzniesla herečka Rose McGowanová.Weinstein produkoval viacero Tarantinových filmov vrátane oscarového Pulp Fiction: Historky z podsvetia z roku 1994, Jackie Brownová, Kill Bill či Hrozných osem z roku 2015.Harvey Weinstein čelí škandálu, ktorý prepukol po tom, ako o ňom denníky The New York Times a The New Yorker - s odvolaním sa na svedectvá obetí - napísali, že počas uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek. Postupne sa prihlásili so svojimi svedectvami o nevhodnom správaní Harveyho Weinsteina aj mnohé ďalšie herečky.V dôsledku medializovaných podozrení Harveyho Weinsteina zo svojich radov vylúčila Americká Akadémia filmového umenia a vied, ktorá každoročne rozhoduje o udelení Oscarov. Prepustili ho aj z produkčnej spoločnosti The Weinstein Co., ktorej bol spoluzakladateľom. Prišiel i o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémii BAFTA. Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.