Quintana vyhral 9. etapu Gira a oblečie sa do ružového trička

Blockhaus 14. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Nairo Quintana z tímu Movistar triumfoval v 9. etape pretekov Giro d'Italia z Montenero do Bisaccia do Blockhaus dlhej 149 km a oblečie sa do ružového trička.Celkový šampión z roku 2014 sa pri záverečnom stúpaní odpútal od hlavného pelotónu a zvíťazil s náskokom 24 sekúnd pred Francúzom Thibaultom Piniotom. Tretí skončil Holanďan Tom Dumoulin.Etapu poznačila 14,8 km pred cieľom hromadná havária s policajným motocyklom, po ktorej prišli o šancu bojovať o celkové prvenstvo Geraint Thomas s Mikelom Landom z tímu Sky aj Adam Yates zo stajne Orica-Scott. V celkovej klasifikácii má Quintana pred druhým Pinotom 28-sekundový náskok.