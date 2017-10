R. Blaško zostáva kandidátom na predsedu BSK

Rastislav Blaško. Foto: Rastislav Blaško Foto: Rastislav Blaško

Bratislava 25. októbra (TASR) - Rastislav Blaško zostáva kandidátom na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Rozhodol sa tak pre prejavenú podporu zo strany jeho voličov. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii.skonštatoval Blaško. Ten sa pritom vzdal kandidatúry na post predsedu BSK v prospech svojho súpera Milana Ftáčnika 16. októbra v RTVS. Ftáčnik najprv poďakoval za podporu, neskôr sa rozhodol, že ju neprijme. Dôvodom boli informácie denníka Sme o tom, že Blaško v roku 2014 kandidoval do Európskeho parlamentu na kandidátke strany 7 statočných. V tom čase jej šéfoval Vladimír Gürtler, ktorý sa neskôr stal hovorcom banskobystrickej župy vedenej Marianom Kotlebom (ĽSNS).vysvetlil TASR svoj postoj Ftáčnik.Blaško svoje rozhodnutie vzdať sa oficiálne kandidatúry pozastavil, keďže jeho súper odmietol akceptovať jeho podporu.argumentoval Blaško. Ako tvrdí, po ukončení volieb do Európskeho parlamentu skončil s Gürtlerom vzájomnú komunikáciu a nemôže niesť zodpovednosť za neskoršie rozhodnutia ľudí, s ktorými nie je v žiadnom kontakte. Na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je v súčasnosti 17 kandidátov – deväť nezávislých, ôsmi sú nominantmi politických strán či koalícií.Kandidátom na predsedu BSK je poslanec Národnej rady SR Juraj Droba, ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmeny zdola a Demokratickej únie Slovenska. Taktiež psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska Natália Hanulíková, publicista i politik Daniel Krajcer, ktorý je kandidátom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených. Šéfom BSK chce byť aj pedagóg Marián Leinerovič s podporou Nového parlamentu, farmaceut Milan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moderného Slovenska. Kandidátom SNS je štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek. Komunistická strana Slovenska nominovala prekladateľa Jalala Suleimana a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku kultúrno-osvetového pracovníka Andreja Trnovca.Medzi nezávislými kandidátmi na predsedu BSK je okrem Rastislava Blaška aj starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý či bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, taktiež podnikateľ Jozef Danko i súčasný šéf kraja Pavol Frešo. Kandiduje i podnikateľ Martin Jakubec, novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a IT špecialista i bratislavský mestský poslanec Jozef Uhler.