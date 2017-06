R. Chovanec: Centrá podnikových služieb budú na Slovensku rásť

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Centrá podnikových služieb (CPS) budú na Slovensku rásť. Uviedol to dnes štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Rastislav Chovanec na tlačovej besede firmy Adient, ktorá má v Bratislave CPS už 10 rokov.povedal Chovanec. CPS zamestnávajú podľa neho prevažne mladých ľudí, s priemerným vekom okolo 32 rokov, s vysokou mierou využívania cudzích jazykov.Podľa Chovanca z dlhodobého hľadiska prioritou MH SR je nárast CPS, a to jednak tých, ktoré sa sústreďujú na podporné činnosti, alebo tých, ktoré sa budú vytvárať popri priemyselných a výrobných firmách, čo bude v konečnom dôsledku viesť k tzv. exportu služieb a k práci s vysokou pridanou hodnotou.upozornil štátny tajomník.Podľa jeho slovdodal Chovanec.Bratislavské CPS firmy Adient bolo založené spoločnosťou Johnson Controls v júni 2007. Odvtedy narástlo z úvodného počtu 200 zamestnancov v divízii Automotive Experience na súčasných 950 ľudí. V Bratislave sa nachádza globálne biznis centrum spoločnosti, ktoré zabezpečuje dôležité funkcie pre všetky finančné procesy spojené s výrobou automobilových sedadiel. Bratislavské CPS spravuje všetky tržby spoločnosti, zabezpečuje viac ako 80 % finančných procesov spoločnosti a spracúva viac ako 2 milióny dodávateľských faktúr ročne.Adient je globálnym lídrom vo výrobe automobilových sedadiel. So 75.000 zamestnancami v 230 výrobných montážnych závodoch v 33 štátoch sveta vyrába a dodáva automobilové sedadlá pre všetky triedy vozidiel a pre všetkých veľkých autovýrobcov. S viac ako 4000 zamestnancami a 8 sídlami je Adient jedným s najdôležitejších zamestnávateľov v slovenskom automobilovom priemysle.