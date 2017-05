R. CHOVANEC: EÚ potrebuje celoeurópsku stratégiu priemyselnej politiky

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. mája (TASR) - Členské štáty Európskej únie vyzvali dnes Európsku komisiu, aby pripravila celoeurópsku stratégiu priemyselnej politiky zameranú na ochranu záujmov európskeho priemyselného odvetvia. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec po skončení Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.Chovanec v rozhovore pre TASR pripomenul, že najvýznamnejším bodom dnešných rokovaní bola výzva Rady ministrov pre Európsku komisiu, aby pripravila celoeurópsku stratégiu priemyselnej politiky, ktorej zásluhou by bolo možné udržať európsky priemysel konkurencieschopný v celosvetovom meradle.Pripomenul, že členské štáty od exekutívy EÚ očakávajú také opatrenia na celoeurópskej úrovni, ktoré zabránia tomu, aby európsky priemysel bol negatívne ovplyvňovaný inými dohodami a ktoré umožnia ďalší rast priemyselného odvetvia.skonštatoval Chovanec.Pripomenul, že pripravovaná stratégia by mala pokrývať všetky odvetvia priemyslu, pre Slovensko sú však najdôležitejšie opatrenia pre "nosné piliere" našej ekonomiky - automobilový a elektrotechnický priemysel. Pre Slovensko je tiež špecifické, že máme veľkú časť energeticky náročného priemyslu a tu sa nás často negatívne dotýkajú vplyvy či už obchodnej politiky EÚ, alebo niektorých environmentálnych štandardov.Podľa Chovanca sú environmentálne normy v EÚ najprísnejšie a Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú ich ďalšie sprísňovanie, nesmie to však byť na úkor konkurencieschopnosti priemyslu.opísal situáciu.Rada ministrov dnes rokovala aj o návrhu maltského predsedníctva v EÚ zameraním na otázku prevodu rodinných podnikov v EÚ. Chovanec pripomenul, že vidieť veľký rozdiel medzi krajinami, kde má tento druh podnikania dlhodobú tradíciu a medzi tými postkomunistickými, vrátane Slovenska, kde sa len teraz dostávame k "prvej generačnej výmene" v rodinných firmách. Podľa jeho slov Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Akčný plán na podporu rodinného podnikania, pričom Slovensko je zrejme v tejto oblasti najďalej v regióne strednej Európy.