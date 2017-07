Rüdiger je pred prestupom do Chelsea Londýn

Na snímke vpravo hráč Verony Valter Birsa, vľavo hráč AS Rím Antonio Rüdiger v zápase 18. kola talianskej futbalovej Serie A Chievo Verona - AS Rím v stredu 6. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 1. júla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Antonio Rüdiger je podľa informácií talianskych médií pred prestupom z AS Rím do tímu anglického majstra Chelsea Londýn. Podľa informácie denníka Gazzetta dello Sport, by mal dvadsaťštyriročný obranca budúci týždeň podstúpiť v Londýne lekársku prehliadku a podpísať s FC Chelsea päťročnú zmluvu, pričom oba kluby sa už na prestupe dohodli v tomto týždni. Rüdiger hrá v súčasnosti za nemecký národný tím na Pohári konfederácií v Rusku, kde sa Nationalelf prebojoval do finále, v ktorom sa v nedeľu stretne s Čile.