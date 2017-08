R. Duterte: Polícia môže zabíjať idiotov brániacich sa zatknutiu

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 28. augusta (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte dnes polícii povedal, že môže zabíjať "idiotov", ktorí sa násilne bránia zatknutiu. Uviedol to dva dni po tom, ako stovky ľudí na pohrebe zabitého tínedžera protestovali voči Duterteho krvavej vojne proti drogám.povedal Duterte počas prejavu na Cintoríne hrdinov na predmestí Manily smerom k policajnému šéfovi jedného z miest na juhu krajiny.Dodal, že vraždy a nezákonné zabíjanie nie sú povolené a polícia musí dodržiavať pri plnení si svojich povinností vládu zákona.Od vyhlásenia spornej vojny drogovému priemyslu filipínskym prezidentom v roku 2016 prišli o život tisíce ľudí. Cieľom je vykoreniť obchod s drogami, spôsob realizácie sa však stal terčom všeobecnej medzinárodnej kritiky, práve pokiaľ ide o množstvo obetí.Domáca opozícia väčšinou mlčala, ale zabitie školáka Kiana Loyda delos Santosa protidrogovými policajtmi zo 16. augusta vyvolalo zriedkavú búrku nevôle verejnosti.Viac ako 1000 ľudí vrátane mníšok, kňazov a stoviek detí sa zúčastnilo na sobotňajšom pohrebnom sprievode 17-ročného chlapca. Sprievod sa zmenil na jeden z najväčších protestov voči Duterteho protidrogovej kampani, uvádza agentúra Reuters.Podľa svedkov delos Santosa odtiahli policajti v civile do tmavej uličky v Manile, strelili mu do hlavy a jeho telo nechali pri prasacom chlieve.Policajti sa vyjadrili, že konali sebaobrane po tom, ako delos Santos na nich spustil paľbu. Duterteho hovorca a minister spravodlivosti označili zabitie tínedžera za "ojedinelý" prípad.