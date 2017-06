R. Fico chce nezamestnaných rekvalifikovať a viac motivovať k práci

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipany 9. júna (TASR) – Predseda vlády Robert Fico po dvojdňovej návšteve regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti v Bardejove a Sabinove vidí ako veľký problém neochotu ľudí pracovať, na druhej strane vníma, že za nedostatkom motivácie môže byť aj nízka mzda. Preto je za zvyšovanie minimálnej mzdy. Okrem duálneho vzdelávania vidí potrebu rekvalifikácie ľudí, ktorí vyštudovali odbory, s ktorými sa nevedia uplatniť na trhu práce. Povedal to dnes na brífingu v Lipanoch po prehliadke firmy Odeva, kde šijú uniformy a iný odevný sortiment. Dopoludnia sa stretol s vedením spoločnosti Sanas Sabinov a pozrel si výrobňu nábytku.povedal premiér. Poukázal aj na nízku produktivitu práce u niektorých pracovníkov, ktorým musia zamestnávatelia doplácať do minimálnej mzdy.Fico sa dnes stretol so študentmi osemročného Gymnázia v Lipanoch, s ktorými hovoril na tému Slovensko a Európska únia. Povedal, že diskusia bola pre neho obohacujúca. Chce podnietiť politikov, aby viac chodili medzi študentov, lebo jedno je, čo sa píše na sociálnych sieťach a iné, čo hovoria v priamej debate.S premiérom bola na pracovnom výjazde aj štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková, ktorá navštívila pracoviská, ktoré podliehajú jej rezortu. Pripomenula, že Sabinov v 60. rokoch minulého storočia stratil status okresného mesta a v roku 1996 ho získal späť. Nanovo tu budovali štátnu správu a od roku 2014 otvorili aj klientske pracovisko, ktoré dnes navštívila. Obslúži približne 4000 klientov mesačne a ľuďom z okresu tak ušetrí cestu do Prešova. Saková si prezrela zrekonštruované hasičské stanice v Sabinove a Lipanoch. Vo svojom harmonograme nadnes mala aj návštevu Obvodného oddelenia Policajného zboru v Jarovniciach, kde žije najväčšia rómska komunita na Slovensku.