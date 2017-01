R. Fico: Chcem, aby na politickej scéne vždy fungovala ľavicová strana

Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 29. januára (TASR) – Na slovenskej politickej scéne by podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) mala vždy fungovať štandardná ľavicovo orientovaná strana, ktorá je postavená na antifašistických tradíciách. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že je to jeho sen a je jedno, či táto strana bude v opozícii, alebo vo vláde.Strana Smer-SD sa podľa jeho slov zastabilizovala a má v pláne vyhrať ďalšie parlamentné voľby a pokúsiť sa prípadne o vstup do vládnej koalície.skonštatoval.Fico tvrdí, že nikto nie je nenahraditeľný a týka sa to aj jeho strany, preto sa rozhodol na svojich cestách po regiónoch Slovenska brať so sebou aj mladších politikovskonštatoval Fico. Ako tvrdí, je zodpovednosťou predsedu strany, aby nezabíjal konkurenciu.V Európskej únii môže podľa neho nastať taký virvar, že prežijú len stabilné krajiny. Prioritou Smeru-SD je preto udržiavať stabilitu systému.povedal Fico.