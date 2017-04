R.FICO: Chceme,aby sa dobré hospodárenie pretavilo do zlepšenia života

Na snímke minister financií Peter Kažimír (vľavo) a predseda vlády SR Robert Fico počas brífingu k historicky najnižšiemu deficitu Slovenska 25. apríla 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. apríla (TASR) - Pokles dlhu aj deficitu verejných financií v minulom roku je dôkazom zodpovednej politiky vlády. Presvedčený je o tom premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň uviedol, že dobré hospodárske výsledky by sa mali pretaviť aj do opatrení, ktoré zlepšia životnú úroveň ľudí na Slovensku. Avizoval predstavenie opatrení, ktoré majú zlepšiť postavenie zamestnancov." vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii Fico.Slovensku sa podľa neho darí a mali by to pocítiť aj občania. "" uviedol Fico.Slovensko je tak vďaka týmto hospodárskym výsledkom podľa premiéra pripravené stať sa súčasťou nových integračných procesov, ktoré by viedli k vytvoreniu jadra Európskej únie. Do neho majú patriť krajiny so zdravými verejnými financiami. Taktiež by mala byť krajina zaujímavá pre zahraničných investorov.Rok 2016 bol pre Slovensko ekonomicky dobrý aj z pohľadu ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). "podotkol Kažimír s tým, že vďaka tomu môže vláda plniť svoje programové vyhlásenie.Premiér zároveň avizoval, že 1. mája tohto roka chce predstaviť nové opatrenia. Vláda chce urobiť zmeny v Zákonníku práce. "C" načrtol premiér.