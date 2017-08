R. FICO: Delenie ČSFR patrí minulosti, dnes je dôležité jadro EÚ

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brno 26. augusta (TASR) - Nie je dôležité rozoberať, čo sa stalo pri delení Česko-Slovenska pred 25 rokmi, ale ako sa bude vyvíjať integrácia Európskej únie a akú úlohu v nej budú zohrávať Slovensko a Česká republika, vyhlásil to v piatok v Českej televízii slovenský premiér Robert Fico.Fico sa stretol so svojím českým partnerom Bohuslavom Sobotkom v diskusii Českej televízie pri príležitosti 25. výročia podpísania zmluvy o rozdelení Česko-Slovenska v brnenskej vile Tugendhat.Podľa Fica nemá zmysel vracať sa k okolnostiam rozdelenia federácie, pretože po 25 rokoch existencie samostatných štátov pred nimi existujú vážne výzvy ohľadne budúcnosti EÚ a ich postavenia v tomto spoločenstve.povedal Fico a zdôraznil, že sa snaží posunúť Slovensko do jadra Európskej únie.uviedol Fico.Sobotka reagoval, že skúsenosť Slovenska s eurom by mohla byť dôležitým zdrojom informácií pre Českú republiku pri hodnotení vplyvu prijatia európskej meny.povedal Sobotka.Na schôdzke so šéfmi vlád Slovenska a Rakúska s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v rakúskom Salzburgu v strede týždňa Sobotka navrhol, aby krajiny, ktoré neplatia eurom, mohli byť súčasťou rokovaní jadra eurozóny ako pozorovatelia.Ani podľa Fica by Česká republika nemala chýbať pri formovaní jadra EÚ.povedal. Pripomenul, že nemá problém s rešpektovaním faktu, že na čele integračných procesov v Európskej únii sú Nemecko a Francúzsko.Macron v Salzburgu taktiež uviedol, že k integračnému jadru sa budú môcť pridať aj krajiny, ktoré nie sú súčasťou eurozóny.