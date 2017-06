R. Fico: Dovoz pracovníkov zo zahraničia berieme ako krajné riešenie

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po skončení 61. schôdze vlády SR Foto: Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po skončení 61. schôdze vlády SR

Bratislava 11. júna (TASR) – Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) principiálne odmieta, aby sa dovoz zamestnancov zo zahraničia vnímal ako najlepší spôsob vyriešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.zdôraznil Fico v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.Zároveň doplnil, že vláda nebude zasahovať do akademických slobôd vysokých škôl a univerzít, pokiaľ ide o ponúkanie rôznych študijných odborov. Opísal však, ako študentom na stredných školách hovorí, aby zabudli na odbory ako politológia alebo medzinárodné vzťahy, pretože sa v nich na Slovensku nevedia uplatniť. "dodal premiér. Ale školy podľa jeho slov ročne "vypúšťajú" tisícky politológov.Stredné školy sú však podľa Fica iná kategória.vysvetlil. Toto je podľa neho aj téma pre sociálnych partnerov, či nevymyslia nejaký model, ktorý by ešte viac tlačil VÚC do toho, aby sa neotvárali ďalšie gymnáziá a stredné školy bez technického vzdelania.Medzi krátkodobé opatrenia, ktoré je potrebné podľa neho v tejto súvislosti prijať, sú napríklad amnestie na exekúcie.odôvodnil Fico.Potrebné je podľa neho zároveň aj pružnejšie reagovať na požiadavky zamestnávateľov, pokiaľ ide o rôzne rekvalifikácie. Možno im poskytnúť aj finančnú pomoc alebo vytvárať nejaké centrá na rekvalifikáciu. Ďalšou oblasťou, ktorej sa treba venovať, je podľa premiéra mobilita pracovnej sily.opísal premiér.Kládol otázky, či napríklad dávať ďalšie zľavy na cestovné alebo väčší príspevok pri presťahovaní rodiny, či vyššie príplatky pre tých, ktorí budú cestovať viac ako 50 či 60 kilometrov za prácou. Zároveň priznal, že pravdepodobne musí štát viac motivovať firmy aj finančne, aby sa zapájali do duálneho vzdelávania.Čo sa týka dovozu pracovnej sily z tretích krajín, tá je aj podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislava Machunku len núdzovým riešením.opísal Machunka. Problém je podľa neho napríklad rôzna kultúra, technologická disciplína či jazyková bariéra takýchto pracovníkov.Upozornil však na to, že v súčasnosti je potrebné využiť situáciu, keď sú zákazky a je potrebné viac vyrábať. Pri takejto akútnej situácii podľa neho duálne vzdelávanie nepomôže, keďže to je otázkou viacerých rokov. Riešením je buď rekvalifikácia zamestnancov alebo dovoz pracovníkov zo zahraničia.Súčasne však zdôraznil, že zamestnávatelia odmietajú sociálny damping.zdôraznil. Dnes však už podľa jeho slov ochrana pred sociálnym dampingom v zákonoch je. Problémom je však zlyhávanie kontroly dodržiavania zákonov.Podobne so sociálnym dampingom nesúhlasí ani predseda Rady Odborového združenia (OZ) KOVO Emil Machyna. Ak na Slovensko prídu ľudia z tretích krajín, musia mať podľa neho rovnaké podmienky ako slovenskí zamestnanci. Pretože potom môže zamestnávateľ pracovníkom povedať, že ak budú "vyskakovať", dovezie si ďalších ľudí zo zahraničia. Je zároveň aj za väčší systém kontroly.