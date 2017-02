R.Fico: Energetický holding je komplikovaná téma

Na snímke premiér SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. februára (TASR) – Vo vládnej koalícii sa rozbieha diskusia, či by sa vlastnícke podiely, ktoré zostali štátu v energetických spoločnostiach, nesústredili na jednom mieste. Možností je pritom viacero, na samotnej myšlienke je však v koalícii zhoda, potvrdil premiér Robert Fico (Smer-SD)." priblížil v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike.Zostávajúce štátne podiely by sa podľa Fica mohli združiť buď vo forme úplne nového holdingu, prípadne v už existujúcej firme, ako je napríklad materská spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ktorú vláda získala späť do 100-% vlastníctva štátu.Aj keď takáto idea existuje už dlho, celý proces je podľa Fica komplikovaný. Úvahy ovplyvnili napríklad zmeny vo vlastníckej štruktúre viacerých energetických spoločnosti, ku ktorým v uplynulých rokoch pristúpili ich zahraniční spoluvlastníci. Aktuálne do toho vstúpi aj otázka, či sa štát bude uchádzať o ďalšie akcie Slovenských elektrární (SE), kde môže za určitých okolností získať k súčasným 34 % ďalších 17 %.," dodal Fico.