R. Fico: EÚ mala zaujať stanovisko k sankciám voči Rusku ešte pred USA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) – Európska únia (EÚ) by podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mala zaujať jednoznačný postoj k sankciám voči Rusku.skonštatoval včera šéf vlády na brífingu počas neformálneho summitu lídrov Európskej únie vo Vallette na Malte.pýtal sa Fico. Avizoval, že pokiaľ by sa o ďalších sankciách voči Rusku štandardne hlasovalo, nikdy by ich už nepodporil. Doteraz sa o nich nehlasovalo, prijímali sa konsenzom lídrov. Fico sankcie naďalej považuje za nezmyselné a poškodzujúce Slovensko. Ako však zdôraznil, nejde proti jednote EÚ. "Ak väčšina krajín má takýto názor, ja to rešpektujem."Poukazuje na to, že teraz všetci čakajú, čo urobia Spojené štáty.zhrnul.