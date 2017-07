R. Fico: Európska komisia venuje pozornosť dvojakej kvalite potravín

Premiér Robert Fico, archívne foto. Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Brusel 27. júla (TASR) – Európska komisia (EK) a jej predseda Jean-Claude Juncker plne rešpektujú, že existuje problém dvojakej kvality produktov v EÚ a zaviazali sa, že tejto téme budú venovať veľkú pozornosť. Po dnešnom stretnutí s Junckerom v Bruseli to vyzdvihol slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Rokovaniami v mene Vyšehradskej štvorky (V4) ho minulý týždeň poverili predsedovia vlád Maďarska, ČR a Poľska.vyhlásil dnes Fico. Rovnako podľa vlastných slov ponúkol možnosť zorganizovať v spolupráci s EK veľký spotrebiteľský summit aj so zastúpením spotrebiteľských zväzov a producentských firiem, kde by sa tomuto problému venovali hlbšie.Podľa Fica nie je jeho úlohou hovoriť, čo presne má komisia v tejto oblasti robiť, či prijímať novú legislatívu, alebo pracovať s tou existujúcou.zdôraznil slovenský premiér.Rozdielna kvalita produktov v EÚ je totiž podľa neho aj vážny politický problém.konštatoval. Naďalej podľa neho platí, že ak by napriek spoločným krokom komisie a národných inštitúcií podobné praktiky výrobcov pokračovali, je za SR pripravený urobiťupozornil.S Junckerom dnes hovorili aj o ďalších európskych témach, napríklad o pripravovanej smernici o vysielaných pracovníkoch. Jej princípom má byť zabezpečenie rovnakej odmeny pre domácich aj zahraničných pracovníkov. Slovensko má podľa Fica záujem, aby sa v tejto oblasti prijalo dobré kompromisné riešenie.dodal predseda vlády.