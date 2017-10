R. Fico: Hrozí, že v regionálnych parlamentoch budú extrémisti

Ilustračné foto Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Slovensku hrozí, že pri nízkej účasti na voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) a vysokej mobilizácii extrémistov, sa dostanú títo ľudia do regionálnych parlamentov. Na sobotňajšej konferencii Smeru-SD v Nitre to povedal líder strany a predseda vlády Robert Fico.Fico vyzval, aby sa nedovolil taký experiment, aký sa stal v minulý voľbách do VÚC v Banskobystrickom kraji. Podľa neho každý kto sa hlási k Slovenskému štátu je fašista, pretože tento štát bol satelit hitlerovského Nemecka.