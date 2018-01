R. Fico: M. Zeman je brutálne inteligentný, české voľby nekomentujem

Na snímke zľava predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR Pavel Neubauer Na snímke zľava predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 14. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) si váži súčasného českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý sa snaží obhájiť svoju funkciu. "Je to brutálne inteligentný človek," povedal Fico v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.V jeho hodnotení už viac nemôže ísť ďalej, pretože je to český prezident a má s ním priateľské vzťahy. "A preto nebudem hodnotiť ani priebeh českých volieb," povedal Fico.Premiér si želá, aby aj vzťahy s novým českým premiérom boli absolútne priateľské. "Mám rád, keď môžem zavolať a vybaviť si veci cez telefón," uviedol.Podľa neho je povinnosťou mať dobré vzťahy so susednými krajinami, v prípade Česka to podľa neho platí dvojnásobne z dôvodu spoločnej minulosti.Fico nechcel reagovať na kauzu Andreja Babiša "Čapí hnízdo", ktorú vyšetruje aj OLAF. Podľa jeho slov o tejto kauze nič nevie. Neobáva sa, že by si v Česku nevedeli vyriešiť situáciu spojenú s dôverou vláde.Premiér nekomentoval ani Zemanove rozporuplné vyjadrenia na adresu Alexandra Dubčeka. Tvrdí, že on pri tom osobne nebol. "Ak mu mám potrebu niečo povedať, tak to urobím osobne," uviedol Fico.Zdôraznil, že Dubček je pre Slovákov ikonou. Je rád, že sa nedávno podarilo prijať zákon o Štátnej cene Alexandra Dubčeka. Plánuje ju dávať ľuďom, ktorí pre samostatné Slovensko niečo urobili. Fica znepokojilo, že prezident SR Andrej Kiska vyznamenal prvého januára ľudí, "ktorí boli proti vzniku Slovenskej republiky", označil to za rozporuplné s tým, že to mal Kiska urobiť pri inej príležitosti.