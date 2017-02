R. FICO: Mám vyhliadnutý dom, bude si vyžadovať rekonštrukciu

Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 18. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) už má vyhliadnutý dom, do ktorého by sa mohol presťahovať z bytového komplexu Bonaparte patriaceho podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi. Povedal to v rozhovore pre Plus jeden deň.povedal premiér s tým, že ak sa preukáže, že Bašternák je daňový podvodník, bolo by neudržateľné, aby v Bonaparte ostal.U podnikateľa bola tento týždeň razia, Fico však nevie, či vyšetrovanie smeruje k obvineniu.povedal pre portál Pluska.sk.Premiér sa nevyhol ani otázke kritiky, ktorú adresoval líder SNS a predseda parlamentu Andrej Danko Ficovmu komunikačnému tímu, na čele ktorého stojí poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).uistil.V tejto súvislosti však s Dankom nehovoril.poznamenal.Na otázku, či má vedomosť, že by tento tím pracoval na Andrejovi Dankovi, odvetil, že nie je typ politika, ktorý by podrážal kolená svojim koaličným partnerom.dodal.